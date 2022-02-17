Минтруд разработает новый закон о рынке труда в России

Минтруд планирует подготовить новую редакцию одного из главных законов, регулирующих рынок труда в России, — «О занятости населения». Об этом РБК сообщили в министерстве. Предполагается, что этот документ будет отвечать современным условиям рынка труда и будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию 2022 года.
Концепцию нового законопроекта министерство представило на заседании рабочей группы при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили представитель Минтруда и один из участников заседания. Концепция не предлагает готовую структуру будущего законопроекта, а лишь обозначает круг проблемных вопросов, пояснили в ведомстве. Согласно документу к таковым Минтруд относит следующие:
- неконвенциональная (теневая) занятость. Предлагается дать ей определение, обозначить последствия, а также законодательно закрепить полномочия органов власти различного уровня в сфере обеления рынка труда и необходимые механизмы.
Минтруд не впервые обращает внимание на эту проблему: в ноябре 2021 года министерство представило проект плана по снижению теневой занятости в 2022—2024 годах, который предполагал проведение мониторинга нелегального трудоустройства и создание реестра работодателей с такими нарушениями. А Минфин предупреждал, что при сохраняющемся росте теневой занятости к 2034 году потери бюджета могут достичь 1,5% ВВП в год. Объем серого фонда оплаты труда в России ведомство оценивало в 10 трлн руб. (по данным Росстата, около 10,4 трлн руб. в 2020 году);.
- безработица и пособия для безработных. Минтруд предлагает сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами. Такой план будет составляться при постановке на учет в качестве безработного, а его мероприятия станут обязательными. Если гражданин не будет выполнять предписания, то может потерять пособие. Согласно действующему порядку регистрации безработных, план самостоятельного поиска места работы не является обязательной частью процедуры и назначение пособия от него не зависит. Кроме того, Минтруд предлагает рассмотреть вопрос о возможности оказания службами занятости платных услуг сверх установленных законодательством;
- правовой статус самозанятых граждан, которые работают на цифровые платформы (например, «Яндекса» или «Сбера») и по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Для них закрепят нормы по времени работы и отдыха, оплате услуг, а также урегулируют вопросы доступа к социальным гарантиям — речь о пенсионных правах и различных пособиях (по безработице, временной нетрудоспособности и т. д.). Для мониторинга соблюдения этих норм может быть создана отдельная саморегулируемая организация (СРО).
В настоящее время самозанятость является только налоговым режимом, и чтобы вводить механизмы социальных гарантий для таких граждан, сначала необходимо закрепить их правовой статус, пояснили РБК в Минтруде. Кроме того, ведомство предлагает обсудить вопрос о допустимой доле иностранного участия в платформах, которые нанимают самозанятых;.
- использование заемного труда. Предлагается определить правовой статус сотрудников, которых работодатель временно направляет к другим физлицам или юрлицам по договору о предоставлении труда. Этот вид деятельности является переходным между классическими трудовыми отношениями и новыми формами занятости, указал Минтруд. В связи с этим предполагается установить конкретные условия договора о предоставлении персонала, пересмотреть требования к организациям, оказывающим подобные услуги, и определить виды работ, для которых может использоваться заемный труд.
Кроме того, концепция предполагает разработку отдельного регулирования для компаний, оказывающих услуги в сфере занятости, налаживание сотрудничества в области рынка труда в рамках Союзного государства и евразийского пространства, создание системы мониторинга и прогнозирования трудовых ресурсов. Минтруд также предлагает дать доступ муниципальным образованиям к софинансированию мероприятий в сфере занятости и организации общественных работ, а кроме того, заложить правовые основы для взаимодействия органов занятости и образовательных организаций (например, для привлечения центров занятости к организации стажировок и практик).
Концепция была представлена Минтрудом в формате беглого сбора мнений, подробности пока не обсуждались, констатировал директор института занятости и профессий НИУ ВШЭ, член рабочей группы Федор Прокопов. По его словам, основная работа над документом еще впереди и некоторые его пункты могут развернуться на 90 градусов. Уже сейчас понятно, что большие дискуссии будут вокруг самозанятых — озабоченность их положением есть у всех, указал эксперт.
«С одной стороны, у работающих на себя должен быть доступ к социальным гарантиям — страховым пенсиям и больничным, но с другой, если мы идем по пути введения страховых взносов для них, то это несет за собой два риска. Первый — уход самозанятых в тень, что сведет на нет эффект от эксперимента. Второй — рост стоимости работ и, как следствие, падение спроса на них», — отметил Прокопов.
Введение взаимосвязи между индивидуальным планом поиска работы для выплаты пособий по безработице, которое предлагает Минтруд, соответствует зарубежным тенденциям, отметил руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Александр Башкатов. Например, в Великобритании для получения выплат лицо принимает на себя «Обязательство заявителя», в котором указываются действия, которые необходимо выполнить для поиска работы (например, зарегистрироваться на сайте с вакансиями или пройти курс повышения квалификации). Если их проигнорировать, размер пособий может быть уменьшен.
Одна из главных и наиболее актуальных проблем, которые Минтруд поднимает в концепции, — это теневая занятость, отметил секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов. Сегодня в регионах существуют специальные комиссии по выявлению нелегального трудоустройства, в которых совместно работают органы власти, Пенсионного фонда и представители социальных партнеров. Однако, по словам эксперта, властям не хватает системности и продуманности в решении этого вопроса: например, налоговый режим самозанятых должен был обелить рынок труда, однако фактически сработал не совсем так — ведь часть его пользователей оставила официальное трудоустройство. По состоянию на сентябрь 2021 года Росстат оценивал количество неформально занятых в 14,5 млн человек, или 20,1% от общей численности занятых.
Во время загрузки произошла ошибка.