Зеленский заподозрил Запад в договоренностях с Россией «за спиной Киева»

«Хочу верить, что о чем-то отдельно дипломатия с РФ без нас не договаривалась, хотя понимаю, что есть сигналы разные, но сейчас не то время, чтобы просто верить сигналам. Надо иметь доказательства, — сказал Зеленский в эфире “Украина-24” (цитата по ТАСС).— Мы не боимся тех небольших договоренностей, которые могут быть за нашей спиной, поскольку большинство партнеров поддерживает нашу позицию, потому что за нами правда».
Президент Украины добавил, что решения по Украине принимаются в Киеве, и «поэтому именно к нам приезжают европейские лидеры и партнеры».
16 февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О Стратегии обеспечения государственной безопасности». Угрозой госбезопасности в документе указана Россия. Стратегия принята на фоне продолжающихся обвинений в адрес России в подготовке вторжения на Украину. Согласно некоторым источником, оно может произойти во время Олимпийских игр в Пекине. При этом президент США Джо Байден объявил, что вторжение по меньшей мере откладывается, — оно, по словам президента США, остается вероятным, но его можно избежать.