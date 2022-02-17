На Украине рассказали об успешном блокировании «Северного потока — 2»

«Мы (Украина) сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде “Северного потока — 2” и будем продолжать это делать», — рассказал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что «Северный поток — 2» якобы «угрожает» не только Украине, но и всему Евросоюзу.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что скорейший запуск российского газопровода «Северный поток — 2» поможет Европе стабилизировать ситуацию на рынке газа, а также снизить уровень выбросов CO2 в атмосферу.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что страны Запада не допустят начала работы трубопровода «Северный поток — 2» в случае агрессии России против Украины.
В свою очередь президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем подчеркнул, что «Северный поток — 2» является чисто коммерческим проектом без политической окраски.