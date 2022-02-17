Байден и Шольц обсудили усиление восточного фланга НАТО

«Лидеры подтвердили свою приверженность защите суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнув важность продолжения трансатлантической координации в контексте мер по дипломатии и сдерживанию, а также усиление восточного фланга НАТО в случае вторжения России в Украину», — говорится в заявлении Белого дома.
Как отметил представитель немецкого кабмина, президенты отметили сохраняющийся риск российского вторжения на Украину. «Риск дальнейшей военной агрессии России против Украины сохраняется, — приводит его слова ТАСС.— Стороны приветствовали заявления президента России Путина о том, что дипломатические усилия должны продолжаться».
Россию продолжают подозревать в подготовке вторжения на Украину. При этом, согласно заявлению Джо Байдена, «российское вторжение на Украину откладывается».