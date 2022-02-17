Госдеп опроверг назначение дат вторжения России на Украину

США не указывали конкретные сроки вторжения России на Украину, заявил пресс-секретарь Государственного департамента Нед Прайс на брифинге.
Один из журналистов упомянул, что день вторжения был назначен на 16 февраля, но его не состоялось, и поинтересовался, означает ли это, что разведывательные данные были неверны.
Прайс ответил отрицательно. «В первую очередь я не думаю, что вы слышали, чтобы мы с какой-либо трибуны указывали на конкретный день вторжения», — заявил он.
По его словам, Соединенные Штаты лишь говорили, что у России есть возможность начать нападение в любой момент. То, что этого не произошло, не означает наличия у разведки неверных сведений, отметил представитель Госдепартамента.
В ночь на 16 февраля истек срок предполагаемого «вторжения» России на Украину, который называли западные СМИ. После того как нападения так и не произошло, британская газета The Mirror, писавшая, что оно может начаться в 04:00 мск 16 февраля, опубликовала новый материал под названием «Российско-украинское вторжение: никаких нападений ночью не произошло, в то время как дедлайн Путина в 3 часа ночи истек».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос по поводу графика работы Кремля из-за публикаций западных СМИ о вторжении, сообщил, что «спокойно спали, утром также спокойно и по-деловому приступили к рабочему дню». Он также рассказал, что Владимир Путин в ответ на сообщения о дате возможного нападения на соседнее государства иногда в шутку интересовался, не публикуется ли точное время начала войны.