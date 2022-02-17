В США заявили о прибытии новых российских войск к границе с Украиной

Ранее об увеличении военных сил России у границы заявил Госдепартамент США, не назвав конкретных цифр. «В последние недели и даже дни российских сил на границе [Украины] становится больше, а не меньше», — сказал представитель ведомства Нед Прайс.
РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
15 февраля Минобороны России сообщило о завершении части учений и возвращении подразделений Южного и Западного военных округов в места постоянной дислокации. Накануне министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту, что учения проводятся в Баренцевом, Черном и Балтийском морях, а также в Западном, Центральном и Восточном военных округах. Кроме того, с 10 по 20 февраля российские военные участвуют в совместных с Белоруссией маневрах «Союзная решимость — 2022».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг после этого заявил, что признаков деэскалации на российско-украинской границе по-прежнему не наблюдается — напротив, продолжается наращивание российских сил и вооружений. Он отметил, что сам по себе отвод войск «не означает настоящую деэскалацию», потому что военные могут оставить у границы военное снаряжение и в случае необходимости вернуться на ранее покинутые позиции.
Президент США Джо Байден во вторник, 15 февраля, заявил, что Вашингтон пока не смог подтвердить отъезд части российских войск из региона. «Сейчас у России 150 тыс. военных у границы с Украиной», — сказал глава государства.
Отвода войск из приграничных районов не увидел и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, когда военные уйдут от границ, это увидят все, а не только военные и разведка. Зеленский подчеркнул, что Киев спокойно относится к любым угрозам, потому что они существуют уже «на протяжении многих лет».
Российская сторона не раз заявляла, что может перемещать войска по своей территории, как посчитает нужным, а на Украину нападать не собирается.