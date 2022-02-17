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11:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Замглавы МИД РФ Грушко: учения завершаются, можно успокоиться

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко по просьбе «Ъ» прокомментировал заявление министров обороны стран-членов НАТО, принятое по итогам их встречи в Брюсселе.

Источник: РИА "Новости"

«С чего вдруг НАТО озаботилось мифическим “наращиванием российских сил” в Белоруссии? Учения завершаются, можно успокоиться. Подразделения планово возвращаются в места постоянной дислокации, — сказал он.— Есть Союзное государство (России и Белоруссии.— “Ъ”), на запад оно не расширяется. Есть ст. 4 Ташкентского договора, предусматривающая оказание содействия государству ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности.— “Ъ”), подвергшемуся военному нападению. ОДКБ — сугубо оборонительная организация».

По словам высокопоставленного дипломата, «за “восточный фланг” НАТО может не беспокоиться». «Это не южный, где теперь приходится иметь дело с последствиями собственных интервенций и смены режимов», — заявил Александр Грушко в беседе с «Ъ».

«В тексте заявления НАТО прямо говорится, что планы усиления восточного фланга сверстаны давно. Ну не получается у НАТО ничего другого путного, кроме направления бронетехники, самолетов, кораблей для защиты от несуществующей угрозы. Но чем больше объяснений, зачем это делается, тем глубже сомнения относительно адекватности в восприятии реальности США и их союзниками», — добавил замглавы МИД РФ.

Встреча министров обороны стран-членов НАТО состоялась в среду. «Мы глубоко обеспокоены весьма широкомасштабным, неспровоцированным и неоправданным наращиванием российской военной мощи в Украине, вокруг нее, а также в Белоруссии, — сказано в итоговом заявлении глав оборонных ведомств альянса.— Мы самым решительным образом призываем Россию выбрать путь дипломатии и немедленно обратить вспять наращивание военной мощи и вывести свои войска из Украины в соответствии со своими международными обязанностями и обязательствами».

В документе также отмечается, что «действия России представляют серьезную угрозу для евроатлантической безопасности». «Вследствие этого и для обеспечения обороны всех государств—членов НАТО мы развертываем дополнительные сухопутные силы в восточной части Североатлантического союза, а также дополнительные морские и авиационные силы и средства, как объявлено странами-членами НАТО, и повысили уровень готовности наших сил», — сообщается в коммюнике. При этом в заявлении утверждается, что все принятые НАТО меры «носят превентивный, пропорциональный и неэскалационный характер».

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров обороны сказал, что в альянсе «не видят признаков деэскалации на границе России и Украины, нет отвода сил или вооружений».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в НАТО неверно оценивают ситуацию.

Елена Черненко

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