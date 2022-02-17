Президент Чехии назвал дату «вторжения» РФ на Украину очередным конфузом спецслужб США

«Я еще несколько дней назад сказал, что, на мой взгляд, никакой войны на Украине не будет. Потому что россияне — не сумасшедшие, чтобы пускаться в операцию, которая принесла бы им больше вреда, нежели пользы. Что касается американских разведслужб, то это уже их третий крупный конфуз за последние десятилетия. Первый был в Ираке, где в итоге не нашли якобы спрятанное там оружие массового поражения. Второй был в Афганистане, когда (разведслужбы США) утверждали, что “Талибан” (запрещенное в РФ террористическое движение) никогда не дойдет до Кабула. Ну, а теперь третий — на Украине», — сказал Земан в интервью чешскому новостному порталу Idnes.
Ранее британские таблоиды The Sun и The Mirror сообщили, что Россия намерена вторгнуться на территорию Украины 16 февраля. Впоследствии The Sun отредактировала свою статью — в ней утверждается, что вторжение может произойти «в любое время».
15 февраля Минобороны России сообщило о возвращении в места дислокации части войск из пограничных с Украиной областей, где они участвовали в учениях. В НАТО заявили, что смотрят на последние шаги России по деэскалации ситуации с осторожным оптимизмом.