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11:21 (мск), источник: © РИА Новости

Франция, ее союзники и Канада выведут войска из Мали

ПАРИЖ, 17 фев — РИА Новости. Франция, ее европейские союзники по операции «Такуба» и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали, сообщается в совместном коммюнике, которое было распространено в четверг Елисейским дворцом.

Источник: AP 2022

«Из-за многочисленных препятствий со стороны переходных властей Мали Канада и европейские государства, участвующие в операции “Бархан” и в составе оперативной группы “Такуба”, считают, что политические, оперативные и юридические условия больше не выполняются для эффективного выполнения их военных обязательств по борьбе с терроризмом в Мали, и поэтому решили инициировать скоординированный вывод с малийской территории своих соответствующих военных ресурсов, предназначенных для этих операций», — отмечается в коммюнике.

Вместе с тем по просьбе своих африканских партнеров европейские страны и Канада «договорились продолжать свои совместные действия по борьбе с терроризмом в регионе Сахеля, в частности, в Нигере и Гвинейском заливе и провести политические и военные консультации с целью определения параметров этой совместной акции к июню 2022 года».

В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию «Бархан». Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Целью операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность.

Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция «Бархан» в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.

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