Украина и республики Донбасса обвинили друг друга в обстрелах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстреливать окраины Донецка, сообщило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, передает Донецкое агентство новостей.
По его данным, силовики обстреляли поселок Еленовку и село Сигнальное на донецком направлении, поселки шахт имени Гагарина и Изотова на горловском направлении и села Петровское и Новоласпу на мариупольском направлении. В ДНР заявляют, что при обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие.
Вооруженные силы Украины (ВСУ), в свою очередь, заявили об обстреле станицы Луганской. В сообщении украинской стороны сказано, что два мирных жителя были ранены, снаряды попали в детский сад. Половина населенного пункта осталась без электричества. Жителей эвакуировали в убежище.
Утром власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что украинские военные за сутки четыре раза обстреляли ее территорию «из 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и крупнокалиберного пулемета». Народная милиция ЛНР указала на «существенное обострение» обстановки на линии соприкосновения.
ДНР сообщила, что открыла огонь по позициям ВСУ в ответ на обстрел районов Донбасса.
ВСУ информацию об обстрелах опровергли. В пресс-службе операции объединенных сил заявили о восьми нарушениях режима прекращения огня со стороны республик Донбасса, в том числе двух нарушающих минский договор.
В самопровозглашенных республиках с начала года сообщают о готовящихся украинской стороной военных действиях. Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 14 февраля заявил, что ВСУ подготовили план вторжения на территорию республик. Киев такие сообщения неоднократно опровергал.