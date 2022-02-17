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13:24 (мск), источник: РБК

Украина и республики Донбасса обвинили друг друга в обстрелах

ДНР заявляет об обстреле украинскими военными окраин Донецка, а ВСУ сообщают об обстреле станицы Луганской. В Народной милиции ЛНР говорят о существенном обострении ситуации.

Источник: AP 2022

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстреливать окраины Донецка, сообщило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, передает Донецкое агентство новостей.

По его данным, силовики обстреляли поселок Еленовку и село Сигнальное на донецком направлении, поселки шахт имени Гагарина и Изотова на горловском направлении и села Петровское и Новоласпу на мариупольском направлении. В ДНР заявляют, что при обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ), в свою очередь, заявили об обстреле станицы Луганской. В сообщении украинской стороны сказано, что два мирных жителя были ранены, снаряды попали в детский сад. Половина населенного пункта осталась без электричества. Жителей эвакуировали в убежище.

Утром власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что украинские военные за сутки четыре раза обстреляли ее территорию «из 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и крупнокалиберного пулемета». Народная милиция ЛНР указала на «существенное обострение» обстановки на линии соприкосновения.

ДНР сообщила, что открыла огонь по позициям ВСУ в ответ на обстрел районов Донбасса.

ВСУ информацию об обстрелах опровергли. В пресс-службе операции объединенных сил заявили о восьми нарушениях режима прекращения огня со стороны республик Донбасса, в том числе двух нарушающих минский договор.

В самопровозглашенных республиках с начала года сообщают о готовящихся украинской стороной военных действиях. Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 14 февраля заявил, что ВСУ подготовили план вторжения на территорию республик. Киев такие сообщения неоднократно опровергал.

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