В Минобороны Британии заявили о новой эпохе противостояния с Россией

«Независимо от того, вторгнется ли он (президент России Владимир Путин. — РБК) [на Украину], думаю, нужно понимать, что для нас начинается новый период острой конкуренции с Россией», — сказал он в ответ на слова ведущего о том, что Запад, похоже, «возвращается к эре холодной войны». Хиппи предположил, что противостояние обострится «через поколение».
По его мнению, сосредоточение российских войск у границы с Украиной не является «попыткой поддразнить, постановкой или неким способом подорвать деятельность западной разведки», потому что оно очень дорого обходится Москве. «Поместить 140 тыс. военных на границах стоит невероятных денег», — пояснил он.
Хиппи считает, что сценариев развития ситуации много: войска могут остаться на границе на неопределенный срок, могут покинуть регион, оставив там военную технику, либо уехать вместе с техникой, а «через полгода» вернуться.
[Но], «к сожалению, наиболее вероятный сценарий таков: в какой-то момент он (Путин. — РБК) сделает это (отдаст приказ о вторжении. — РБК)», — подчеркнул замглавы Минобороны.
По его словам, сейчас вместо «отхода войск от границ, о котором заявлял Кремль», наблюдается их приток в регион.
16 февраля королевство решило удвоить количество военных в Эстонии в рамках миссии НАТО из-за обострения вокруг Украины.
15 февраля Лондон решил вслед за Вашингтоном перевезти часть дипломатов из Киева во Львов из-за риска эскалации, сохранив при этом дипломатическое присутствие в украинской столице. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала российское вторжение на Украину очень вероятным.
Российская сторона не раз подчеркивала, что не вынашивает планов по нападению на Украину. Трасс ранее заявляла, что Британия поверит в отсутствие у России планов по вторжению на Украину лишь после отвода всех войск от границ.