Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Турагенты рассказали, какие страны откроются для россиян к лету Пока для россиян открыто не более десяти направлений
Фоторепортажи
39Жюри World Nature Photography Awards объявило победителей 2021 года
12Прощание с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым
13:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков сообщил о возможном «воспламенении войны» на Донбассе в любой момент

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обстановка на Донбассе, где «находится огромный потенциал украинских сил», нагнетается. По словам господина Пескова, провокационные действия Киева в районе Донбасса усилились в последние сутки.

Источник: AP 2022

«Каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое воспламенение войны в непосредственной близости от наших границ», — заявил господин Песков.

«Мы слышим на протяжении последних суток сообщения о том, что, дескать, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе, но речь идет о нашей собственной территории. Но никто, ни один западный представитель, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация», — заявил пресс-секретарь президента.

Он также выявил сожаление, что «оппоненты» России не замечают агрессивных устремлений Киева.

Накануне Дмитрий Песков заявил о высокой вероятности того, что вооруженные силы Украины нападут на Донецкую и Луганскую непризнанные республики.

Глава ДНР Денис Пушилин 12 февраля сообщал о необходимости полной боевой готовности сил республики в связи с наращиванием сил украинской стороной.

Сегодня дипломатический источник агентства Reuters сообщил, что ОБСЕ фиксирует «многочисленные обстрелы» на линии соприкосновения. По словам источника, в ОБСЕ поступают сообщения об обстрелах с обеих сторон. При этом в штабе операции вооруженных сил Украины эту информацию Reuters комментировать отказались.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Обострение вокруг Украины
 Ситуация в Донбассе вышла из-под контроля
«Можно успокоиться». МИД объяснил, почему Западу не о чем волноваться
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь