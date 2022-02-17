Песков сообщил о возможном «воспламенении войны» на Донбассе в любой момент

«Каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое воспламенение войны в непосредственной близости от наших границ», — заявил господин Песков.
«Мы слышим на протяжении последних суток сообщения о том, что, дескать, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе, но речь идет о нашей собственной территории. Но никто, ни один западный представитель, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация», — заявил пресс-секретарь президента.
Он также выявил сожаление, что «оппоненты» России не замечают агрессивных устремлений Киева.
Накануне Дмитрий Песков заявил о высокой вероятности того, что вооруженные силы Украины нападут на Донецкую и Луганскую непризнанные республики.
Глава ДНР Денис Пушилин 12 февраля сообщал о необходимости полной боевой готовности сил республики в связи с наращиванием сил украинской стороной.
Сегодня дипломатический источник агентства Reuters сообщил, что ОБСЕ фиксирует «многочисленные обстрелы» на линии соприкосновения. По словам источника, в ОБСЕ поступают сообщения об обстрелах с обеих сторон. При этом в штабе операции вооруженных сил Украины эту информацию Reuters комментировать отказались.