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14:03 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский пожалел, что на Украине не провели референдум по НАТО

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление о том, что вопрос о закреплении в конституции страны стремления к членству в НАТО не был решен на референдуме. Об этом сообщает РБК-Украина.

Источник: Офис президента Украины

Как подчеркнул Зеленский, многие страны — участницы Североатлантического альянса также не оценили решение Киева, вписать пункт о стремлении в военный блок в главный закон страны.

«Я вообще считаю, что такие вопросы должны решать именно на референдуме, такие вопросы должен решать только народ, а потом уже вносить в конституцию. Но мы там, где мы уже есть», — заявил президент.

В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны — «реализация стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора».

Уже после избрания на должность президента страны Владимира Зеленского, в 2020 году, Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.

При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее подчеркивал, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.

Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

В последние месяцы США и НАТО обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.

В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов «об агрессии» — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые «накачивают» Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

В поставках Украине вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния и Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.

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