Путин потребовал от МВД незамедлительно высылать мигрантов за экстремизм

«Нелегальная миграционная деятельность, преступные группировки, которые строят на этой нелегальной миграции свой криминальный бизнес… против этих людей самые жесткие меры (должны быть приняты.— “Ъ”). Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка и незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», — заявил президент.
При этом для соотечественников и тех иностранцев, которые соблюдают законы и с уважением относятся к культуре и традициям, должна быть возможность «свободно и без бюрократических проволочек оформить все необходимые документы», отметил президент.
На заседании коллегии глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о росте преступлений среди иностранцев, при этом число преступлений, связанных с незаконной миграцией, снизилось.
«Почти на 6% отмечается рост уголовных посягательств, совершенных иностранными гражданами. Зафиксированы групповые нарушения правопорядка, их участники привлечены к ответственности, приняты меры в виде выдворения и депортации», — рассказал Колокольцев.
Колокольцев сообщил, что существует проблема, когда мигранты нарушают в России закон, но после высылки из страны они меняют паспортные данные и возвращаются. Решением этой проблемы может стать расширение списка иностранцев, которые в обязательном порядке сдают отпечатки пальцев при въезде в страну.
Напомним, накануне президент Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по вопросам миграционной политики. Ее возглавил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который ранее выступил за «разумно жесткие» ограничения миграции.