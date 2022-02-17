В Турции назвали десять российских регионов «тюркскими республиками»

«Считается, что в мире насчитывается от 200 до 250 миллионов тюрок, и примерно одна треть их проживает в Турции», — говорится в материале.
В тексте упоминается, что всего существует семь тюркских государств: Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения и оккупированный Северный Кипр, чью независимость признала лишь Анкара.
Также перечисляются автономные районы с тюркским большинством — Синцзян-Уйгурский автономный район в Китае (в статье называется Восточным Туркестаном), Гагаузия в Молдавии, Каракалпакстан в Узбекистане и Нахичевань в Азербайджане.
Затем издание перечислило «автономные тюркские республики». В этом списке оказались десять российских регионов: Татарстан, Башкирия, Чувашия, Тува, Якутия, Алтай, Кабардино-Балкария, Дагестан, Хакасия и Карачаево-Черкесия. При этом отмечается, что не во всех республиках представители тюркских народов составляют большинство.
Ранее турецкие СМИ уже публиковали различные материалы, в которых территории других государств назывались турецкими. Так, в прошлом году телеканал TGRT показал прогноз расширения сферы влияния Анкары к 2050 году на Балканы, Закавказье, Ближний Восток, Среднюю Азию, а также юг России и Поволжье.