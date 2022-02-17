16:50 (мск), источник: © РИА Новости
Россия выслала заместителя посла США Гормана
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц.
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«Россия выслала заместителя главы миссии США (DCM) в России Барта Гормана. Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства», — сообщил он.
Ребхольц рассказал агентству, что у Гормана была действующая виза, он пробыл в России менее трех лет.
Вашингтон считает высылку дипломата «эскалационным шагом» и рассматривает возможность ответных мер, добавил собеседник РИА Новости.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке «вторжения», заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые «накачивают» Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.