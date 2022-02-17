Путин потребовал обеспечить в 2022 году рост реальных доходов граждан минимум на 2,5%

«В текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5%. Такие ориентиры перед правительством уже поставлены, и эту задачу обязательно нужно решить», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.
Он при этом отметил, что увеличение доходов граждан должно опираться не только на эффективные меры социальной поддержки, но прежде всего на экономический рост.
«Это базовое условие для решения социальных задач, и здесь важно объективно оценивать ситуацию», — подчеркнул президент.
По словам Путина, позитивная экономическая динамика прошлого года во многом носила восстановительный характер.
«Эксперты отмечают, что потенциал такого роста уже исчерпан. И в новых условиях важно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие, повысить темпы потенциального роста российской экономики», — заявил глава государства.
Он указал, что по доходам людей в первую очередь бьет рост цен, это негативно сказывается на благополучии и достатке семей.
При этом Путин напомнил, что благодаря дополнительным бюджетным доходам власти РФ «уже приняли решение по адресной поддержке наиболее уязвимых категорий граждан, осуществили разовые выплаты пенсионерам и семьям, в которых растут школьники, провели дополнительную индексацию пенсий, МРОТ и прожиточного минимума, по фактической инфляции был проиндексирован размер материнского капитала».