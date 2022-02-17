17:58 (мск), источник: РБК
МИД опубликовал ответы России США по гарантиям безопасности
Реакцию США и НАТО на российские предложения МИД подверг критике, сочтя, что партнеры по переговорам выбрали для себя лишь «удобные темы».
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Министерство иностранных дел России опубликовало ответы России для США по гарантиям безопасности.
Ответ России был сегодня передан послу США в России Джейку Салливану во время визита в МИД. Вскоре после этого стало известно о высылке из России заместителя Салливана Бартла Гормана.
О необходимости получения юридически обязательных гарантий безопасности для России от США и НАТО Владимир Путин заявил в начале декабря. В частности, он предложил закрепить принцип нерасширения НАТО на Восток.
Москва направила Вашингтону и странам НАТО предложения по гарантиям безопасности в конце прошлого года. Россия требует отказа от принятия в состав бывших республик СССР, отказа от размещения военных баз США на постсоветском пространстве, перехода к взаимным ограничениям на размещение вооружений
Поддержать предложение о нерасширении НАТО страны Запада отказались, сославшись на то, что это противоречит политике «открытых дверей» альянса. В то же время Североатлантический альянс предложил воздержаться от испытаний противоспутникового и гиперзвукового оружия, возобновить работы представительств НАТО и России в Москве и Брюсселе, а также продолжить исполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).