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17:58 (мск), источник: РБК

МИД опубликовал ответы России США по гарантиям безопасности

Реакцию США и НАТО на российские предложения МИД подверг критике, сочтя, что партнеры по переговорам выбрали для себя лишь «удобные темы».

Источник: Reuters

Министерство иностранных дел России опубликовало ответы России для США по гарантиям безопасности.

В документе 11 страниц. Из ключевых положений:

  • Американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного Россией проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет, в частности, об отказе от вступления Украины и Грузии в НАТО и отказе от создания военных баз на постсоветском пространстве.
  • «В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников, Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера».
  • Сообщения о «российском вторжении» на Украину — «попытки оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности».
  • Утрата украинским государством территориальной целостности — результат произошедших внутри него процессов. Вопрос о принадлежности Крыма закрыт.
  • Если Украина вступит в НАТО, это создаст риск реального военного конфликта между Россией и альянсом в случае попытки Киева силой вернуть потерянные территории.
  • Политика «открытых дверей НАТО» противоречит базовым обязательствам, принятым в рамках СБСЕ/ОБСЕ.
  • Россия отмечает готовность США предметно работать над отдельными мерами по контролю над вооружениями и снижению рисков. Но российские предложения носят пакетный характер и должны рассматриваться в комплексе без выделения отдельных его составляющих.
  • Россия готова заняться совместной выработкой нового «уравнения безопасности». Основные компоненты — работа по ДСНВ и РСМД, неразвертыванию ядерного оружия вне национальных территорий.
  • Реакцию США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности в МИДе подвергли критике. «Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны “удобные” темы, которые, в свою очередь, “перекручены” в сторону создания преимуществ для США и их союзников. Такой подход, как и сопутствующая риторика американских официальных лиц, подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности», — говорится в документе.
  • Отдельно в документе упоминаются заявления Запада в контексте кризиса у границ Украины. «Ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории, сопровождаемые угрозами ужесточения санкций, неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей», — сказано в ответе МИДа.

Ответ России был сегодня передан послу США в России Джейку Салливану во время визита в МИД. Вскоре после этого стало известно о высылке из России заместителя Салливана Бартла Гормана.

О необходимости получения юридически обязательных гарантий безопасности для России от США и НАТО Владимир Путин заявил в начале декабря. В частности, он предложил закрепить принцип нерасширения НАТО на Восток.

Москва направила Вашингтону и странам НАТО предложения по гарантиям безопасности в конце прошлого года. Россия требует отказа от принятия в состав бывших республик СССР, отказа от размещения военных баз США на постсоветском пространстве, перехода к взаимным ограничениям на размещение вооружений и т. д. С 9 по 13 января Россия провела несколько раундов переговоров по этому вопросу с США, НАТО и ОБСЕ.

Поддержать предложение о нерасширении НАТО страны Запада отказались, сославшись на то, что это противоречит политике «открытых дверей» альянса. В то же время Североатлантический альянс предложил воздержаться от испытаний противоспутникового и гиперзвукового оружия, возобновить работы представительств НАТО и России в Москве и Брюсселе, а также продолжить исполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

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