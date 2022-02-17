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18:02 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский потребовал от НАТО системы гарантий

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен получить систему гарантий, не уступающую той, что предлагают странам НАТО, так как процесс вступления в альянс затягивается.

Источник: AP 2022

«НАТО — единственный, по сути, сегодня из существующих союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. Для нас там есть позиция открытых дверей. Но на этом пути большое расстояние — годы и месяцы, особенно, если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО. Мы об этом говорим твердо. Для нас это сегодня единственная альтернатива нынешней ситуации, когда мы защищаем сами себя. Все остальное — это рассказы, популистские заявления», — сказал Зеленский в интервью агентству «РБК-Украина».

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

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