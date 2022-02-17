Байден: Россия готова идти на Украину

«Во-первых, они не отвели какие-либо войска, перебросили еще сил. Во-вторых, есть причины считать, что они заняты операциями под чужим флагом для получения предлога войти. Все признаки, которые у нас есть, указывают на то, что они готовы идти на Украину, напасть на Украину», — сказал американский президент журналистам.
Говоря о сроках, он предположил, что речь может идти про ближайшие несколько дней.
Байден дополнил, что все еще считает, что деэскалации вокруг Украины можно достичь дипломатическими методами. Сегодня, 17 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен выступит на заседании Совета безопасности ОНН с планами по деэскалации вокруг Украины.
Кроме этого, Джо Байден заявил, что пока не ознакомился с ответом России на предложения по гарантиям безопасности, поэтому не может их прокомментировать. Ранее сегодня Россия передала США и НАТО ответ на предложения по гарантиям безопасности.
В конце 2021 года Россия передала США и НАТО требования о гарантиях безопасности в Европе, ключевым из которых было нерасширение альянса. В январе Москва получила ответ. Владимир Путин заявлял, что основные требования России «оказались проигнорированы».