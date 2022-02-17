Захарова объяснила, почему заместителю посла США было предписано покинуть Россию

«Хотели бы внести ясность в ситуацию с отъездом из Москвы заместителя главы дипмиссии США Барта Гормана, которая подается в некоторых СМИ как чуть ли не преднамеренная эскалация с российской стороны. Американскому дипломату действительно было предписано покинуть Россию, но строго в ответ на необоснованную высылку советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника. Более того, в Госдепартаменте демонстративно проигнорировали наше обращение с просьбой продлить его пребывание хотя бы до приезда “сменщика”. В итоге он вынужденно уехал без замены, что усугубило и без того критический кадровый дефицит в российском диппредставительстве, образовавшийся вследствие развязанной американцами “визовой войны”, — говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
По словам Захаровой, именно США инициировали «очередной обмен выдворениями» в сентябре 2021 года, потребовав отъезда 55 российских дипломатов. При этом Вашингтон отверг попытки Москвы заморозить этот процесс, несмотря на неоднократные предложения России США прекратить ухудшать работу дипмиссий обеих стран. Захарова также заявила, что в США понимали возможность высылки Гормана после заявления о выдворении советника-посланника посольства РФ в Вашингтоне.
Именно американская сторона инициировала в сентябре 2021 года очередной обмен выдворениями, потребовав отъезда 55 российских дипломатов и административно-технических сотрудников в два этапа — до 30 января и 30 июня текущего года. Все попытки с нашей стороны урегулировать вопрос путем “замораживания” высылок на взаимной основе были отвергнуты.
Официальный представитель российского дипведомства заявила, что Россия не станет мириться с дискриминационным подходом в выстраивании двусторонних отношений с США. «В понимании администрации США нормализация двусторонних отношений — это улица с односторонним движением, когда обеспечиваются только американские интересы, а все остальное игнорируется. Мириться с таким дискриминационным подходом мы, разумеется, не намерены», — подытожила Захарова.
Ранее посольство США в Москве сообщило ТАСС, что заместитель американского посла Барт Горман был выслан из России. В диппредставительстве отметили, что срок полномочий дипломата не истек, а его виза действительна.