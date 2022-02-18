Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
День в истории: открытие ПлутонаДень батарейки, снег в Сахаре и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
20International Landscape Photographer of the Year объявил победителей
84Открытие Олимпиады 2022
00:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Постпред Украины заявил, что Россия против саммита в «нормандском формате»

Россия не хочет проведения нового саммита лидеров «нормандской четверки» (Германия, РФ, Украина, Франция), заявил украинский постпред при ООН Сергей Кислица. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на личной встрече с Владимиром Путиным.

На заседании Совета Безопасности ООН Кислица сказал, что Россия до сих пор не выполнила решения, принятые на прошедшем в 2019 году саммите «нормандской четверки». Как утверждает постпред, Украина тем временем выдвигает конкретные инициативы — по прекращению огня, выводу войск и военной техники, уменьшению проблем в гуманитарной сфере, а также обеспечению свободы передвижения и выполнения мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Мы готовы возобновить переговоры в рамках “нормандской четверки” в любом виде, на всех уровнях. Сожалеем, что Россия по-прежнему не желает провести саммит “нормандской четверки”», — утверждает Сергей Кислица (цитата по ТАСС).

Украинский дипломат добавил, что Киев также готов к переговорам с Москвой на уровне президентов или министров иностранных дел. «Наш президент (Владимир Зеленский.— “Ъ”) всегда настаивает на личной встрече с (Владимиром Путиным.— “Ъ”) и на переговорах с ним», — уточнил он.

Владимир Зеленский предлагал Путину провести встречу хотя бы по одному вопросу. Кремль говорил, что президент России не планирует переговоры с украинским коллегой. Сегодня, 17 февраля, Зеленский сказал о необходимости создать глобальный документ с гарантиями безопасности для Украины, который бы подписали США и Россия. При этом он отказался идти на переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Ситуация в Донбассе вышла из-под контроля
«Можно успокоиться». МИД объяснил, почему Западу не о чем волноваться
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь