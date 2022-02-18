Постпред Украины заявил, что Россия против саммита в «нормандском формате»

На заседании Совета Безопасности ООН Кислица сказал, что Россия до сих пор не выполнила решения, принятые на прошедшем в 2019 году саммите «нормандской четверки». Как утверждает постпред, Украина тем временем выдвигает конкретные инициативы — по прекращению огня, выводу войск и военной техники, уменьшению проблем в гуманитарной сфере, а также обеспечению свободы передвижения и выполнения мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
«Мы готовы возобновить переговоры в рамках “нормандской четверки” в любом виде, на всех уровнях. Сожалеем, что Россия по-прежнему не желает провести саммит “нормандской четверки”», — утверждает Сергей Кислица (цитата по ТАСС).
Украинский дипломат добавил, что Киев также готов к переговорам с Москвой на уровне президентов или министров иностранных дел. «Наш президент (Владимир Зеленский.— “Ъ”) всегда настаивает на личной встрече с (Владимиром Путиным.— “Ъ”) и на переговорах с ним», — уточнил он.
Владимир Зеленский предлагал Путину провести встречу хотя бы по одному вопросу. Кремль говорил, что президент России не планирует переговоры с украинским коллегой. Сегодня, 17 февраля, Зеленский сказал о необходимости создать глобальный документ с гарантиями безопасности для Украины, который бы подписали США и Россия. При этом он отказался идти на переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.