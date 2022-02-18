На финрынке обсуждают создание платформы для управления личными данными

Сейчас Ассоциация ФинТех по поручению Банка России проводит опрос участников финансового рынка на тему целесообразности создания платформы коммерческих согласий. Результаты будут направлены в ЦБ, сообщила «Известиям» гендиректор АФТ Татьяна Жаркова. Она уточнила, что ассоциация собирает мнения и варианты создания такой платформы.
Участие в обсуждении принимают Газпромбанк, МКБ, ВТБ, ПСБ, сообщили их представители, готовы это сделать — в «Сбере». В ВТБ отметили, что уже направили свои предложения в ЦБ.
Сегодня у потребителей есть сложности с управлением согласиями: например, не всегда удается запомнить, кому, когда и на что давалось разрешение, при этом отсутствует единый ресурс, на котором можно было бы проверить эту информацию.
Кроме того, часто отозвать согласие можно только лично в отделении финансовой организации, заявили в ЦБ.
Поэтому, по словам представителя регулятора, прорабатывается вопрос создания платформы, которая должна обеспечить возможность учета согласий на передачу, хранение и обработку данных пользователей, предоставляемых финансовым организациям, а также механизм просмотра, отзыва и изменения условий согласий в режиме одного окна.