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06:03 (мск), источник: Известия

На финрынке обсуждают создание платформы для управления личными данными

Центральный банк России (ЦБ) обсуждает с рынком запуск механизма, который позволит россиянам управлять согласиями на обработку личных данных в режиме одного окна, в том числе — отзывать доступ к данным. О проработке запуска так называемой «платформы коммерческих согласий» «Известиям» сообщили в Банке России.

Источник: Reuters

Сейчас Ассоциация ФинТех по поручению Банка России проводит опрос участников финансового рынка на тему целесообразности создания платформы коммерческих согласий. Результаты будут направлены в ЦБ, сообщила «Известиям» гендиректор АФТ Татьяна Жаркова. Она уточнила, что ассоциация собирает мнения и варианты создания такой платформы.

Участие в обсуждении принимают Газпромбанк, МКБ, ВТБ, ПСБ, сообщили их представители, готовы это сделать — в «Сбере». В ВТБ отметили, что уже направили свои предложения в ЦБ.

Сегодня у потребителей есть сложности с управлением согласиями: например, не всегда удается запомнить, кому, когда и на что давалось разрешение, при этом отсутствует единый ресурс, на котором можно было бы проверить эту информацию.

Кроме того, часто отозвать согласие можно только лично в отделении финансовой организации, заявили в ЦБ.

Поэтому, по словам представителя регулятора, прорабатывается вопрос создания платформы, которая должна обеспечить возможность учета согласий на передачу, хранение и обработку данных пользователей, предоставляемых финансовым организациям, а также механизм просмотра, отзыва и изменения условий согласий в режиме одного окна.

Во время загрузки произошла ошибка.
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