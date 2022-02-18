СНБО Украины не видит угрозы нападения со стороны России

На чем основаны его данные, секретарь СНБО не уточнил. «Если речь идет о полномасштабной операции по отношению к нашему государству, то мы такого не видим», — рассказал господин Данилов в эфире телеканала «1+1» (цитата по ТАСС).
В ситуации с Донбассом, по мнению Алексея Данилова, Украине надо проявить сдержанность, хотя армия страны к такому развитию событий «абсолютно готова».
«Цель (провокаций.— “Ъ”) заключается в том, чтобы мы начали мощно отвечать, чтобы обвинить нас в том, чего мы делать не собираемся», — считает он.
Страны Запада с осени 2021 года предупреждают о якобы готовящемся «российском вторжении» на Украину. США и их союзники ждали нападения 16 февраля, а теперь утверждают, что оно может произойти до конца месяца. 14 февраля в СНБО сказали, что не видят признаков того, что Россия готовит наступление в ближайшие дни.