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07:09 (мск), источник: Коммерсантъ

СНБО Украины не видит угрозы нападения со стороны России

Украина не видит признаков полномасштабной военной операции со стороны России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. При этом он отметил «провокации со стороны России» в Донбассе.

Источник: Reuters

На чем основаны его данные, секретарь СНБО не уточнил. «Если речь идет о полномасштабной операции по отношению к нашему государству, то мы такого не видим», — рассказал господин Данилов в эфире телеканала «1+1» (цитата по ТАСС).

В ситуации с Донбассом, по мнению Алексея Данилова, Украине надо проявить сдержанность, хотя армия страны к такому развитию событий «абсолютно готова».

«Цель (провокаций.— “Ъ”) заключается в том, чтобы мы начали мощно отвечать, чтобы обвинить нас в том, чего мы делать не собираемся», — считает он.

Страны Запада с осени 2021 года предупреждают о якобы готовящемся «российском вторжении» на Украину. США и их союзники ждали нападения 16 февраля, а теперь утверждают, что оно может произойти до конца месяца. 14 февраля в СНБО сказали, что не видят признаков того, что Россия готовит наступление в ближайшие дни.

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