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08:14 (мск), источник: РБК

WP узнала, что в США считают отвод российских войск с учений «уловкой»

По данным американской разведки, сообщая об отводе войск, Москва надеется «ввести США в заблуждение». Кроме того, в Вашингтоне опасаются, что Россия использует учения в Белоруссии как прикрытие для нападения.

Источник: Reuters

Власти США получили разведданные о том, что отвод российский войск с учений, в том числе от западных границ, является «уловкой», направленной на то, чтобы ввести США и другие государства «в заблуждение», сообщает The Washington Post со ссылкой на четырех неназванных чиновников.

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Вашингтон получил «достоверную информацию о том, что заявления России [об отводе войск] могут быть частью дезинформационной кампании, направленной на то, чтобы ввести США в заблуждение», заявил один из них.

Также два собеседника газеты сообщили о дополнительных разведданных, которые говорят о предполагаемом «намерении» России инсценировать химическую атаку на местных жителей, обвинив в этом американцев.

По словам источников WP, Россия продолжает наращивать военные силы у границы с Украиной на фоне усиливающихся обстрелов на востоке страны. Кроме того, Вашингтон беспокоят продолжающиеся российско-белорусские учения «Союзная решимость» на территории республики, «на доступном расстоянии от украинской границы». Разведка сообщает, что эти маневры могут стать прикрытием для нападения на Украину, пишет WP.

15 февраля российское Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России завершили часть военных учений и военные начинают возвращаться в места постоянной дислокации. Начала уменьшаться группировка войск у границы с Украиной.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит признаков деэскалации кризиса из-за Украины в связи с отводом российский войск. Он подчеркнул, что даже если российские военные отойдут от границы, они могут оставить там снаряжение. Генсек подчеркнул, что России нужно отвести от границ с Украиной не только военнослужащих, но и тяжелую технику.

На следующий день Столтенберг сказал, что НАТО видит наращивание военного присутствия России на границе с Украиной.

Мария Лисицына

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