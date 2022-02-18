Володин: нас беспокоит вопрос защиты проживающих на Донбассе россиян

«Неслучайно депутаты Государственной думы высказались за необходимость признания ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств. Мирные люди страдают, гибнут. Мы не можем быть безучастными. Нас беспокоит вопрос защиты проживающих там российских граждан и соотечественников», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Местные выборы, политическое урегулирование — вопросы, которые невозможно решить без согласования с представителями народных республик. Если стороны конфликта не будут вести переговоры, то кто тогда должен решать эти проблемы? Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения Минских договоренностей.
Вячеслав Володинспикер Госдумы
Зеленский говорил, что не пойдет на переговоры с руководством непризнанных республик, так как оно, по его мнению, согласовывает свои действия с Россией.
По мнению спикера Госдумы, действия украинских властей во время госпереворота 2014 года, пожара в Доме профсоюзов в Одессе, а также «карательных операций» в Донбассе — «преступления против человечества» и «геноцид», которые «замалчивает» Запад. В связи с этим Володин напомнил о якобы найденных в Донбассе захоронениях мирных жителей, из-за которых СКР возбудил уголовное дело. Позицию Запада в этом вопросе он назвал «страусиной».
Еще несколько российских чиновников ранее делали похожие заявления. В частности, о «страусиной» позиции Запада в украинском конфликте говорил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, о массовых захоронениях в Донбассе напоминал посол России в США Анатолий Антонов. Он отмечал, что власти США своими заявлениями, отвергающими геноцид русских в Донбассе, демонстрируют «примитивный и грубый цинизм». «Геноцидом» называл происходящее в Донбассе и президент России Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Тот счел такую позицию слишком жесткой.
Сведения о массовом захоронении Госдеп США ранее назвал ложью, а Белый дом не исключил, что это часть кампании по дезинформации.