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11:55 (мск), источник: Life.ru

Министр обороны Польши Блащак сообщил о согласии Госдепа США продать 250 танков Abrams

Глава ведомства назвал приобретение самой современной версии техники чрезвычайно важным укреплением обороноспособности и одним из важнейших оружейных контрактов в истории страны.

Источник: AFP 2022

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Госдепартамент США согласился продать Варшаве 250 танков Abrams. Об этом глава оборонного ведомства написал в «Твиттере», назвав это «очень важной новостью для безопасности страны».

«Госдепартамент выразил согласие на продажу 250 танков Abrams в самой современной версии M1A2 SEPv3», — уточнил Блащак.

Это чрезвычайно важное укрепление обороноспособности и один из важнейших оружейных контрактов в истории Польши, уточнил министр.

А ранее польский аналитик Яцек Раубо назвал разведку главной задачей американской ПРО в Восточной Европе. По его словам, важна не только возможность перехвата ракет противника, но и системы слежения и анализа данных.

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