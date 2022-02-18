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15:18 (мск), источник: © РИА Новости

Тимошенко потребовала от МВФ простить Украине долги

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Экс-премьер Украины, депутат Верховной рады и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «1+1» призвала киевские власти обратиться к Международному валютному фонду для списания всех внешних долгов.

Источник: © РИА Новости

По ее словам, такая процедура уже неоднократно проводилась в отношении других стран. В частности, в начале пандемии МВФ списал долги 25 странам. При этом в истории было немало примеров, когда так же поступали с государствами, которые «попадали в систему агрессии и другие тяжелые ситуации», подчеркнула она.

«Наш внешний долг сегодня составляет приблизительно 52 с копейками миллиарда долларов. Это означает, что если сейчас мы имеем друзей в западном мире, они по международному праву и по “Будапештскому меморандуму” обязаны списать 52 миллиарда долларов долгов государственных», — заявила Тимошенко.

Ранее украинский эксперт Тарас Загородний заявил, что Киев должен перестать брать кредиты у МВФ из-за их полной нецелесообразности. По его словам, сохранение такой зависимости от займов выгодной только самим властям и, естественно, фонду: организации нужна подконтрольная, а не растущая в экономическом плане Украина. Эксперт убежден, что сегодня страна способна самостоятельно справляться с трудностями, а не влезать в очередной кредит.

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