Стрелков описал сценарий операции России в Донбассе

«Если говорить конкретно про Донбасс, чтобы прийти на помощь, российской армии понадобится пара суток», — сказал Стрелков в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН», рассуждая о том, что резкое обострение на линии соприкосновения может перерасти в наступление украинских военных на самопровозглашенные республики.
При этом Стрелков высказал мнение, что эта пара суток будет сопровождаться потерями на дорогах от ударов украинских сил.
В этой связи он предложил признать независимость республик и ввести туда войска заранее и развернуться раньше. «Чтобы избежать впоследствии ненужных потерь», — объяснил Стрелков.
«Если российские военные собираются драться только на территории Донбасса, они понесут там очень большие потери», — высказал также мнение экс-глава минобороны ДНР. В этой связи он заявил, что российская армия должна нанести ВСУ «неприемлемое поражение с потерями не на Донбассе».
Отметим, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявления Запада о «вторжении» России в Украину являются пропагандой и фейком и вызывают в Москве улыбку.