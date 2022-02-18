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16:08 (мск), источник: Московский комсомолец

Стрелков описал сценарий операции России в Донбассе

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков высказался за то, чтобы Россия ввела войска в Донбасс. По его словам, таким образом можно было бы избежать лишних жертв при агрессии Украины.

Источник: РИА "Новости"

«Если говорить конкретно про Донбасс, чтобы прийти на помощь, российской армии понадобится пара суток», — сказал Стрелков в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН», рассуждая о том, что резкое обострение на линии соприкосновения может перерасти в наступление украинских военных на самопровозглашенные республики.

При этом Стрелков высказал мнение, что эта пара суток будет сопровождаться потерями на дорогах от ударов украинских сил.

В этой связи он предложил признать независимость республик и ввести туда войска заранее и развернуться раньше. «Чтобы избежать впоследствии ненужных потерь», — объяснил Стрелков.

«Если российские военные собираются драться только на территории Донбасса, они понесут там очень большие потери», — высказал также мнение экс-глава минобороны ДНР. В этой связи он заявил, что российская армия должна нанести ВСУ «неприемлемое поражение с потерями не на Донбассе».

Отметим, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявления Запада о «вторжении» России в Украину являются пропагандой и фейком и вызывают в Москве улыбку.

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