Власти ДНР объявили о «массовом вывозе» жителей в Россию

«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый, централизованный вывоз. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. Убедительная просьба прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким. По договоренностям с РФ в Ростовской области готовы места для размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия», — сказал Денис Пушилин.
В сообщении глава ДНР призвал руководителей предприятий и учреждений организовать выезд семей сотрудников, а штабам территориальной обороны обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения. «Уважаемые земляки. Прошу вас сохранять выдержку и спокойствие. Все вместе мы выстоим и победим», — сказал Пушилин.
«Реально по нашей информации их подразделения выстроены в боевые порядки. Приказ если им ещё не поступил, то поступит в самое ближайшее время. Больше не можем ждать и рисковать гражданскими», — приводит слова главы ДНР главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
Сегодня дипломатический источник Reuters сообщил, что на линии соприкосновения 18 февраля зафиксировано уже 80 случаев нарушения перемирия. За вчерашний день, 17 февраля, организация зафиксировала 591 такое нарушение. По словам источника агентства, начавшиеся вчера бои — крупнейшие с 2015 года.