Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с Донбассом

«Констатировали с президентом Белоруссии, что залогом восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг этой страны, является выполнение минских договоренностей. Все, что нужно сделать Киеву — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать, политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта», — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Чем раньше это произойдет, тем лучше», — добавил он.
«К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации на Донбассе», — сказал президент РФ.