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16:58 (мск), источник: ТАСС

Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с Донбассом

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что все, что нужно сделать Киеву — это сесть за стол переговоров с Донбассом, и чем раньше это произойдет, тем будет лучше.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Констатировали с президентом Белоруссии, что залогом восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг этой страны, является выполнение минских договоренностей. Все, что нужно сделать Киеву — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать, политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта», — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Чем раньше это произойдет, тем лучше», — добавил он.

«К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации на Донбассе», — сказал президент РФ.

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