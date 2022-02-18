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17:32 (мск), источник: Фонтанка

Глава ЛНР призвал жителей уезжать в Россию

Остаться он попросил «мужчин, способных держать в руках оружие».

Глава Леонид Пасечник вслед за руководством ДНР объявил об эвакуации граждан.

«С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей Республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», — говорится в опубликованном 18 февраля заявлении Леонида Пасечника.

Глава самопровозглашенной республики призвал «мужчин, способных держать в руках оружие» встать на защиту ЛНР. Пасечник указывает, что Украина готовиться к «глубокому прорыву».

Глава ЛНР заверил, что Российская Федерация готова разместить у себя жителей республики.

Руководитель ДНР Денис Пушилин сегодня также заявил об эвакуации населения самопровозглашенной республики в Россию.

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