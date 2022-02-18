17:25 (мск), источник: Lenta.Ru
Кремль прокомментировал эвакуацию из Донбасса
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что сейчас происходит в Донбассе.
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Так он прокомментировал эвакуацию жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР в Ростовскую область, пишет РИА Новости.
«Не располагаю информацией о том, что сейчас там происходит», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Кроме того, представитель Кремля оставил без ответа вопрос о том, готова ли Россия принять жителей ЛНР и ДНР. «Я не знаю, с кем были контакты, я не располагаю информацией», — заключил Песков.