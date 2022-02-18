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17:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Кулеба отрицает заявления властей ДНР о готовности Киева к «силовому захвату Донбасса»

Министерство иностранных дел Украины опровергло данные о наступательных операциях или диверсиях украинских военных. Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины готовы к «силовому захвату», и призвал жителей эвакуироваться в Россию.

Источник: AP 2022

«Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью преданы исключительно дипломатическому урегулированию», — написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

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По словам Дениса Пушилина, вооруженные силы Украины «находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса». Он сказал, что с 18 февраля начался централизованный вывоз жителей республики на территорию России — в первую очередь женщин, детей и пожилых людей.

Ранее министерство государственной безопасности ДНР сообщило, что в городе Горловке были убиты «украинские диверсанты», которые попытались устроить теракт на заводе химической промышленности «Стирол».

По данным ОБСЕ, за 17 февраля было зафиксировано 591 нарушение перемирия. По информации дипломатического источника Reuters, в первой половине дня 18 февраля было зафиксировано 80 нарушений. По словам источника агентства, начавшиеся вчера бои — крупнейшие с 2015 года.

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ДНР и ЛНР эвакуируют мирное население. В Донецке заявили о скорой атаке украинской армии. Киев подобные планы отрицает. Путин призвал Киев сесть за стол переговоров. Главное о ситуации вокруг Украины — в материале РБК.

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