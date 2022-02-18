Кулеба отрицает заявления властей ДНР о готовности Киева к «силовому захвату Донбасса»

«Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью преданы исключительно дипломатическому урегулированию», — написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
По словам Дениса Пушилина, вооруженные силы Украины «находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса». Он сказал, что с 18 февраля начался централизованный вывоз жителей республики на территорию России — в первую очередь женщин, детей и пожилых людей.
Ранее министерство государственной безопасности ДНР сообщило, что в городе Горловке были убиты «украинские диверсанты», которые попытались устроить теракт на заводе химической промышленности «Стирол».
По данным ОБСЕ, за 17 февраля было зафиксировано 591 нарушение перемирия. По информации дипломатического источника Reuters, в первой половине дня 18 февраля было зафиксировано 80 нарушений. По словам источника агентства, начавшиеся вчера бои — крупнейшие с 2015 года.