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20:10 (мск), источник: Lenta.Ru

На Украине обвинили Россию в провокациях в Донбассе

Министерство иностранных дел Украины призвало зарубежных партнеров отреагировать на «провокации России» в Донбассе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Представители ведомства обвинили Россию в разворачивании кампании по распространению дезинформации, увеличении числа обстрелов украинских позиций и нагнетании ситуации с безопасностью.

«Призываем международное сообщество — иностранные государства и международные организации — немедленно осудить провокации Российской Федерации и ее оккупационных администраций на Донбассе, которые подвешивают процесс политико-дипломатического урегулирования», — говорится в сообщении.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшилась 17 февраля. Самопровозглашенные республики Донбасса и Киев обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях режима перемирия и обстрелах населенных пунктов. В связи с эскалацией напряжения власти Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) приняли решение эвакуировать мирных жителей.

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ДНР и ЛНР объявили эвакуацию в Россию. Главное

ДНР и ЛНР эвакуируют мирное население. В Донецке заявили о скорой атаке украинской армии. Киев подобные планы отрицает. Путин призвал Киев сесть за стол переговоров. Главное о ситуации вокруг Украины — в материале РБК.

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