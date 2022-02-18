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22:28 (мск), источник: РБК

Зеленский отправит на линию фронта в Донбассе секретаря СНБО и депутатов

В пострадавшие от обстрелов регионы отправится вице-премьер Ирина Верещук.

Источник: AP 2022

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов и депутаты Верховной рады в субботу, 19 февраля, отправятся на линию фронта в Донбассе по поручению президента Владимира Зеленского. Об этом Данилов сообщил на брифинге.

Населенные пункты, где при обстрелах пострадала инфраструктура, посетит вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. «Будем смотреть, чем помочь, на месте принимать управленческие решения, решать проблемы людей», — сказала она.

Данилов вслед за главой МИДа Дмитрием Кулебой и главкомом ВСУ Валерием Залужным опроверг подготовку Киевом наступления в Донбассе и заявил, что «идет попытка спровоцировать» украинскую сторону на военные действия. Он заявил, что огонь может быть открыт только в случае угрозы для жизни военных.

Семнадцатого февраля обострилась ситуация на линии соприкосновения в Донбассе: ЛНР, ДНР и Киев обвинили друг друга в обстрелах.

На следующий день власти самопровозглашенных республик объявили эвакуацию мирных жителей в Россию в связи с угрозой скорого наступления ВСУ. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни отдаст приказ о начале военных действий.

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