22:28 (мск), источник: РБК
Зеленский отправит на линию фронта в Донбассе секретаря СНБО и депутатов
В пострадавшие от обстрелов регионы отправится вице-премьер Ирина Верещук.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов и депутаты Верховной рады в субботу, 19 февраля, отправятся на линию фронта в Донбассе по поручению президента Владимира Зеленского. Об этом Данилов сообщил на брифинге.
Населенные пункты, где при обстрелах пострадала инфраструктура, посетит вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. «Будем смотреть, чем помочь, на месте принимать управленческие решения, решать проблемы людей», — сказала она.
Данилов вслед за главой МИДа Дмитрием Кулебой и главкомом ВСУ Валерием Залужным опроверг подготовку Киевом наступления в Донбассе и заявил, что «идет попытка спровоцировать» украинскую сторону на военные действия. Он заявил, что огонь может быть открыт только в случае угрозы для жизни военных.
Семнадцатого февраля обострилась ситуация на линии соприкосновения в Донбассе: ЛНР, ДНР и Киев обвинили друг друга в обстрелах.
На следующий день власти самопровозглашенных республик объявили эвакуацию мирных жителей в Россию в связи с угрозой скорого наступления ВСУ. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни отдаст приказ о начале военных действий.