NBC узнал об опасениях властей США из-за поездки Зеленского в Мюнхен

Администрация США обеспокоена скорым отъездом президента Украины Владимира Зеленского в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили источники NBC. По их данным, в Белом доме опасаются, что отсутствием главы государства может воспользоваться президент России Владимир Путин.
Представитель Зеленского рассказал, что тот собирается лететь в Мюнхен, но «наблюдает за ситуацией, которая становится все более критической», и может поменять планы, «если будет серьезная эскалация или какие-то беспокоящие сообщения», отмечает телеканал.
Мюнхенская конференция проходит с 18 по 20 февраля. Выступление президента Украины запланировано на 19-е.
Накануне обострилась ситуация на востоке Украины: Киев, ЛНР и ДНР обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня. В пятницу, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Зеленский вскоре отдаст приказ о наступлении ВСУ на Донбасс, в связи с чем обе самопровозглашенные республики начали эвакуацию мирного населения в Россию.
Власти Украины обвинения в подготовке военной агрессии отвергли. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинскую сторону пытаются спровоцировать на военные действия, но огонь может быть открыт только в случае угрозы жизни военнослужащих.
Зеленский на фоне обострения распорядился об отправке в регион Данилова и депутатов Верховной рады. Пострадавшие от обстрелов населенные пункты посетит вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.