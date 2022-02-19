Байден продлил финансирование правительства США до 11 марта

«Закон о дальнейшем дополнительном расширении государственного финансирования, который предусматривает ассигнования на 2022 финансовый год федеральным агентствам до 11 марта 2022 года для продолжения проектов и мероприятий Федерального правительства», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
Напомним, в начале декабря 2021 года Сенат Конгресса США одобрил временное продление финансирования правительства до 18 февраля. Тогда инициативу поддержали 69 сенаторов, 28 высказались против, что позволило избежать шатдауна — приостановки работы правительственных учреждений за сутки до истечения срока. В последний раз он вводился в США в декабре 2018 года при 45-м президенте Дональде Трампе. Тогда из-за шатдауна госслужащие ушли в вынужденный отпуск на 35 дней.