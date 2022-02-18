Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Шторм «Дадли» удивил жителей Великобритании странными облаками По всей стране в небе можно было наблюдать облачные шары
Фоторепортажи
10В Венецию после двухлетнего перерыва вернулся карнавал
20International Landscape Photographer of the Year объявил победителей
18 февраля, источник: © РИА Новости

Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«Призывать в 2022 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах России, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в документе.

В соответствии с указом, правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.

Призыв на военную службу — установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах Вооруженных сил и других войсках, это составная часть комплектования армии.

Сборы россиян из запаса направлены на совершенствование боевой выучки резервистов. Это плановое мероприятие, оно проводится ежегодно.

Запасникам повестки могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев.

В среднем, призыв тех, кто находится в запасе, происходит раз в год.

Во время загрузки произошла ошибка.
 На Украине придумали способ 'отомстить' Западу
Постпред США в ООН заявила, что Россия 'вторгалась' в Восточную Европу
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь