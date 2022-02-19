Байден заявил о планах России по нападению на Киев в ближайшие дни

«У нас есть основания полагать, что российские силы планируют и намереваются атаковать Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни. Мы полагаем, что они выберут целью украинскую столицу Киев», — сказал Байден.
«Я убежден, что он (президент Владимир Путин. — “Ъ”) принял решение. У нас есть основания полагать, что это так», — сказал Байден. Отвечая на уточняющий вопрос, он подтвердил, что, по его мнению, Россия приняла решение напасть на Украину. По его словам, об этом свидетельствуют данные разведки.
Что еще сказал Джо Байден:
Руководители самопровозглашенных ЛНР и ДНР накануне обвинили Украину в подготовке «глубокого прорыва» и объявили экстренную эвакуацию мирных жителей в Ростовскую область. Власти РФ гарантировали им временное убежище, горячее питание и медпомощь, а также выплату по 10 тыс. руб. В Киеве планы каких-либо атак отрицают, призывая международных партнеров осудить «провокации России» в Донбассе.