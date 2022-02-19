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01:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден заявил о планах России по нападению на Киев в ближайшие дни

Президент США Джо Байден выступил с обращением в связи с обострением ситуации на Украине. Он заявил об отсутствии доказательств того, что Киев готовится напасть на непризнанные республики. По словам американского президента, Россия готовится к вторжению на Украину, в том числе в Киев.

Источник: AFP 2022

«У нас есть основания полагать, что российские силы планируют и намереваются атаковать Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни. Мы полагаем, что они выберут целью украинскую столицу Киев», — сказал Байден.

«Я убежден, что он (президент Владимир Путин. — “Ъ”) принял решение. У нас есть основания полагать, что это так», — сказал Байден. Отвечая на уточняющий вопрос, он подтвердил, что, по его мнению, Россия приняла решение напасть на Украину. По его словам, об этом свидетельствуют данные разведки.

Что еще сказал Джо Байден:

  • «Мы не отправим солдат на Украину, но мы продолжим поддерживать украинский народ»;
  • «Нет никаких доказательств… что украинцы выберут этот момент, когда на границах собрались более 150 тыс. военных, чтобы накалить продолжающийся годами конфликт»;

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  • «Мы видели сообщения о значительном росте количества случаев нарушения режима прекращения поддерживаемыми РФ силами, которые пытаются спровоцировать Украину в Донбассе»;
  • «Мы готовы ввести жесткие санкции в отношении России, если она вторгнется на Украину. Но, повторюсь, Россия по-прежнему может избрать путь дипломатии»;
  • «Я не думаю, что он (Владимир Путин. — “Ъ”) даже отдаленно рассматривает применение ядерного оружия. Я думаю, что он сосредоточен на том, чтобы убедить мир в своей способности изменить динамику в Европе».

Руководители самопровозглашенных ЛНР и ДНР накануне обвинили Украину в подготовке «глубокого прорыва» и объявили экстренную эвакуацию мирных жителей в Ростовскую область. Власти РФ гарантировали им временное убежище, горячее питание и медпомощь, а также выплату по 10 тыс. руб. В Киеве планы каких-либо атак отрицают, призывая международных партнеров осудить «провокации России» в Донбассе.

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