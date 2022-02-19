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04:45 (мск), источник: Коммерсантъ

США и Великобритания обвинили Россию в кибератаках на украинские банки

США и Великобритания считают, что за кибератаками на украинские банки стоит Россия. Белый дом заявил, что «инфраструктура ГРУ была замечена за передачей больших объемов информации на украинские IP-адреса и домены».

Источник: Reuters

«Россия любит действовать в тени и рассчитывает на длительный процесс определения авторства… Мы считаем, что российское государство несет ответственность за массированные атаки на украинские банки на этой неделе», — сказала заместитель советника президента США по национальной безопасности Энн Нойбергер на брифинге. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Белого дома.

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Вашингтон считает, что российские киберпреступники, вероятно, нацелились на украинское правительство, включая военные и критически важные сети, для сбора разведывательной информации и «подготовки к проведению подрывных киберопераций». «Эти подрывные кибероперации могут быть использованы, если Россия предпримет в будущем военные действия против Украины», — добавил представитель Белого дома.

МИД Великобритании считает, что кибератака «продемонстрировала продолжающееся пренебрежение суверенитетом Украины». «Эти действия являются еще одним примером агрессивных действий России против Украины», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства (цитата по Reuters).

15 февраля произошел серьезный сбой в украинском сегменте интернета. Служба безопасности Украины сообщала, что по факту DDoS-атаки расследуется уголовное производство, говорить об исполнителях рано, но виден след спецслужб других государств. Министр информации Украины Михаил Федоров заявил, что начальный вектор DDoS-атаки исходил из РФ и КНР.

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