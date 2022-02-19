США и Великобритания обвинили Россию в кибератаках на украинские банки

«Россия любит действовать в тени и рассчитывает на длительный процесс определения авторства… Мы считаем, что российское государство несет ответственность за массированные атаки на украинские банки на этой неделе», — сказала заместитель советника президента США по национальной безопасности Энн Нойбергер на брифинге. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Белого дома.
Вашингтон считает, что российские киберпреступники, вероятно, нацелились на украинское правительство, включая военные и критически важные сети, для сбора разведывательной информации и «подготовки к проведению подрывных киберопераций». «Эти подрывные кибероперации могут быть использованы, если Россия предпримет в будущем военные действия против Украины», — добавил представитель Белого дома.
МИД Великобритании считает, что кибератака «продемонстрировала продолжающееся пренебрежение суверенитетом Украины». «Эти действия являются еще одним примером агрессивных действий России против Украины», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства (цитата по Reuters).
15 февраля произошел серьезный сбой в украинском сегменте интернета. Служба безопасности Украины сообщала, что по факту DDoS-атаки расследуется уголовное производство, говорить об исполнителях рано, но виден след спецслужб других государств. Министр информации Украины Михаил Федоров заявил, что начальный вектор DDoS-атаки исходил из РФ и КНР.