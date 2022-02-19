ОБСЕ: число нарушений в Донбассе выросло до уровня перед усилением режима прекращения огня

«На фоне повышенной напряженности Миссия вновь обращается к сторонам с призывом неукоснительно соблюдать все взятые на себя обязательства, а также предпринять все необходимые шаги для обеспечения снижения уровня напряженности и незамедлительной деэскалации», — говорится в заявлении ОБСЕ. Миссия призвала обеспечить ей беспрепятственный доступ на востоке Украины.
Яшар Халит Чевик выступил на заседании постоянного совета ОБСЕ. По его словам, за месяц с 22 декабря 2021 года СММ отметила 60-процентное уменьшение числа нарушений по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. «Однако стороны не сделали решительных шагов, для того чтобы улучшить обстановку с безопасностью или хотя бы сохранить ее на том же уровне», — говорится в сообщении ОБСЕ. Миссия зафиксировала в два раза больше нарушений, связанных с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
ОБСЕ зафиксировала 870 нарушений режима прекращения огня в Донбассе 17 февраля.
Руководители самопровозглашенных ЛНР и ДНР накануне обвинили Украину в подготовке «глубокого прорыва» и объявили экстренную эвакуацию мирных жителей в Ростовскую область. Власти РФ гарантировали им временное убежище, горячее питание и медпомощь, а также выплату по 10 тыс. руб. В Киеве планы каких-либо атак отрицают, призывая международных партнеров осудить «провокации России» в Донбассе.