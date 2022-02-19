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06:07 (мск), источник: Коммерсантъ

ОБСЕ: число нарушений в Донбассе выросло до уровня перед усилением режима прекращения огня

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала резкое повышение интенсивности боевых действий вдоль линии соприкосновения на востоке Украины. Уровень нарушений режима прекращения огня достиг состояния, которое наблюдалось до вступления в силу договоренностей о мерах по усилению режима в июле 2020 года. Глава СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик призвал воздержаться от «подстрекательной публичной риторики».

Источник: Рассылка

«На фоне повышенной напряженности Миссия вновь обращается к сторонам с призывом неукоснительно соблюдать все взятые на себя обязательства, а также предпринять все необходимые шаги для обеспечения снижения уровня напряженности и незамедлительной деэскалации», — говорится в заявлении ОБСЕ. Миссия призвала обеспечить ей беспрепятственный доступ на востоке Украины.

Яшар Халит Чевик выступил на заседании постоянного совета ОБСЕ. По его словам, за месяц с 22 декабря 2021 года СММ отметила 60-процентное уменьшение числа нарушений по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. «Однако стороны не сделали решительных шагов, для того чтобы улучшить обстановку с безопасностью или хотя бы сохранить ее на том же уровне», — говорится в сообщении ОБСЕ. Миссия зафиксировала в два раза больше нарушений, связанных с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

ОБСЕ зафиксировала 870 нарушений режима прекращения огня в Донбассе 17 февраля.

Руководители самопровозглашенных ЛНР и ДНР накануне обвинили Украину в подготовке «глубокого прорыва» и объявили экстренную эвакуацию мирных жителей в Ростовскую область. Власти РФ гарантировали им временное убежище, горячее питание и медпомощь, а также выплату по 10 тыс. руб. В Киеве планы каких-либо атак отрицают, призывая международных партнеров осудить «провокации России» в Донбассе.

Справка
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ДНР и ЛНР эвакуируют мирное население. В Донецке заявили о скорой атаке украинской армии. Киев подобные планы отрицает. Путин призвал Киев сесть за стол переговоров. Главное о ситуации вокруг Украины — в материале РБК.

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