Глава ДНР объявил всеобщую мобилизацию

В видеообращении к согражданам господин Пушилин сказал, что нужно «объединить все усилия».
«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты… Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей», — сказал глава ДНР.
Денис Пушилин рассказал, что военные Украины продолжают масштабные обстрелы ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По словам главы ДНР, за последние дни в республике предотвращены несколько попыток терактов со стороны украинских спецслужб.