Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Ученые создали опреснитель морской воды за четыре доллара Этот прибор поможет решить проблему питьевой воды в нуждающихся странах
Фоторепортажи
51Названы победители проекта National Awards
20International Landscape Photographer of the Year объявил победителей
09:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава ДНР объявил всеобщую мобилизацию

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что подписал указ о всеобщей мобилизации. Он заявил, что республика «сможет сдержать агрессию Киева», по какому бы сценарию не развивались события.

Источник: РИА "Новости"

В видеообращении к согражданам господин Пушилин сказал, что нужно «объединить все усилия».

«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты… Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей», — сказал глава ДНР.

Денис Пушилин рассказал, что военные Украины продолжают масштабные обстрелы ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По словам главы ДНР, за последние дни в республике предотвращены несколько попыток терактов со стороны украинских спецслужб.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Обострение вокруг Украины
 Тренера Валиевой проверят на предмет жестокого обращения с ребенком
Рост цен вынудил производителей продуктов пойти на крайние меры
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь