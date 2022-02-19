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11:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинская разведка заявила о минировании спецслужбами России в Донбассе

Главное управление разведки министерства обороны Украины сообщило, что спецслужбы России заминировали ряд объектов социальной инфраструктуры в Донецке. Об этом говорится в заявлении разведки в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

По информации Киева, это необходимо для обвинения Украины в терактах. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов предположил, что в результате могут взорвать автобусы, на которых эвакуируют жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

По его словам, Киев не имеет отношения к возможным взрывам, которые произойдут в Донбассе.

«Мы не можем сказать, что они могут выдумать: или взрывать автобусы, в которых будут передвигаться те люди, которым они предлагают передвигаться в Ростов или Ростовскую область, или они будут взрывать дома или еще что-то», — цитирует Данилова «Коммерсантъ».

18 февраля началась массовая эвакуация граждан самопровозглашенных республик Донбасса в Россию из-за обострения ситуации на линии соприкосновения. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.

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