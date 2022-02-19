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12:50 (мск), источник: Коммерсантъ

ЕК: санкции против России затронут российскую энергетику

Санкции против России коснутся российской энергетики и сектора высоких технологий, сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. При этом в ЕК сохраняют надежду на дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Украины.

Источник: AP 2022

«Мы уже согласовали жесткие санкции против России, которые будут включать ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям», — сказала госпожа фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности (цитата по ТАСС).

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Также Урсула фон дер Ляйен заявила, что украинский кризис создан Россией, и назвала ситуацию «самыми мрачными днями Европы после холодной войны».

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в ЕС обсуждают исключение ограничений против российской энергетики, поскольку некоторые страны опасаются, что это нанесет ущерб их экономикам.

Санкции против России введут в случае начала военного вторжения на Украину. Западные страны утверждают, что Россия вторгнется на Украину «очень скоро», однако Кремль не раз отрицал эти планы. Владимир Путин накануне сказал, что ограничения будут введены в любом случае и для них найдут повод. Также на этой неделе обострилась ситуация в Донбассе, стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуацию жителей в Россию, а также объявили всеобщую мобилизацию.

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