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14:28 (мск), источник: ТАСС

Шольц считает неприменимым к Донбассу понятие «геноцид»

Канцлер ФРГ заявил, что это «смешной аргумент».

Источник: AFP 2022

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что понятие «геноцид» неприменимо к ситуации в Донбассе. Об этом он заявил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Аргумент, что в Донбассе происходит геноцид, надо ясно сказать, смешной», — утверждал канцлер.

Ранее на совместной пресс-конференции с Шольцем российский президент Владимир Путин, говоря о ситуации в Донбассе, назвал происходящее в этом регионе геноцидом.

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