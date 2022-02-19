14:28 (мск), источник: ТАСС
Шольц считает неприменимым к Донбассу понятие «геноцид»
Канцлер ФРГ заявил, что это «смешной аргумент».
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МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что понятие «геноцид» неприменимо к ситуации в Донбассе. Об этом он заявил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Аргумент, что в Донбассе происходит геноцид, надо ясно сказать, смешной», — утверждал канцлер.
Ранее на совместной пресс-конференции с Шольцем российский президент Владимир Путин, говоря о ситуации в Донбассе, назвал происходящее в этом регионе геноцидом.