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14:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Шойгу назвал основную цель военных учений России с пусками баллистических ракет

Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал основную цель учений сил стратегического сдерживания, в рамках которых будут запущены баллистические и крылатые ракеты. Его цитирует РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Основная цель проводимого учения — отработка действий по нанесению гарантированного поражения противнику», — доложил глава Минобороны.

Шойгу отметил, что на военных учениях будут отработаны вопросы управления ядерного оружия и оружия повышенной потенциальной опасности.

К плановым учениям привлекут Воздушно-космические силы (ВКС), Ракетные войска стратегического назначений, Северный и Черноморский флот. Руководит мероприятием президент России Владимир Путин. Он наблюдает за пусками баллистических ракет из ситуационного центра вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания 19 февраля.

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