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15:48 (мск), источник: Life.ru

Зеленский: Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию

При этом украинский лидер назвал главным вопросом проходящей Мюнхенской конференции угрозы у границ Незалежной. По его словам, власти Киева «не реагируют на провокации».

Источник: AFP 2022

Силы безопасности и обороны Украины полностью контролируют складывающуюся ситуацию. Об этом написал президент страны Владимир Зеленский под фотографией своего прибытия в Германию на Мюнхенскую конференцию.

«Наши силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию. Мы не реагируем на провокации и стремимся к установлению мира исключительно дипломатическим путём», — сказано в записи Зеленского в «Инстаграме».

Он отметил, что главным вопросом проходящего в Мюнхене форума являются «угрозы у границ Украины».

Ранее Лайф рассказывал, что глава фракции Зеленского Давид Арахамия и нардепы партии прибыли в Донбасс. В пресс-службе уточнили, что депутаты планируют провести «мониторинг ситуации с безопасностью», а также пообщаться с военными и передать ВСУ дроны.

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