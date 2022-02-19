Зеленский: Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию

Силы безопасности и обороны Украины полностью контролируют складывающуюся ситуацию. Об этом написал президент страны Владимир Зеленский под фотографией своего прибытия в Германию на Мюнхенскую конференцию.
«Наши силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию. Мы не реагируем на провокации и стремимся к установлению мира исключительно дипломатическим путём», — сказано в записи Зеленского в «Инстаграме».
Он отметил, что главным вопросом проходящего в Мюнхене форума являются «угрозы у границ Украины».
Ранее Лайф рассказывал, что глава фракции Зеленского Давид Арахамия и нардепы партии прибыли в Донбасс. В пресс-службе уточнили, что депутаты планируют провести «мониторинг ситуации с безопасностью», а также пообщаться с военными и передать ВСУ дроны.