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19:33 (мск), источник: © РИА Новости

В G7 заявили о готовности к диалогу с Россией по евробезопасности

БЕРЛИН, 19 фев — РИА Новости. В G7 готовы вести диалог с Россией по европейской безопасности, укреплению доверия и контролю над вооружениями, говорится в заявлении глав МИД стран G7 по итогам встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: © РИА Новости

«Мы приняли к сведению недавние заявления России о том, что она готова к дипломатическому взаимодействию. Мы подчеркиваем нашу приверженность перед Россией вести диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как европейская безопасность, снижение рисков, прозрачность, укрепление доверия и контроль над вооружениями», — говорится в заявлении, распространенном МИД ФРГ.

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В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть «очень позитивные вещи», США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом «открытых дверей» НАТО.

Российский МИД опубликовал ответ на реакцию США по российским гарантиям безопасности, в котором, в частности, отмечалось, что Соединенные Штаты не стали реагировать на предложение вывести на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории.

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