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22:38 (мск), источник: РБК

Госдеп назвал позицию России по безопасности противоречащей принципам США

Блинкен заявил, что российская позиция «в корне» противоречит принципам США. Он также отметил, что если Москва продолжит настаивать на возврате НАТО к позициям 1997 года, странам не о чем будет договариваться.

Источник: AP 2022

Позиция России по безопасности, изложенная в ответе Вашингтону, противоречит основным принципам США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью Suddeutsche Zeitung.

По его словам, Москва занимает позицию, «которая в корне противоречит основным принципам, которые мы для себя определили».

Он подчеркнул, что если Россия продолжит настаивать на своих требованиях и захочет «отправить НАТО на позиции 1997 года», то Вашингтону и Москве не о чем будет договариваться.

«Если речь идет об укреплении доверия, снижении риска, участии в контроле над вооружениями, проверке развертывания систем вооружений, сил или учений на взаимной основе, то мы могли бы предпринять шаги по укреплению коллективной безопасности», — отметил Блинкен (цитата по Stern).

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В четверг МИД России опубликовал ответы Москвы США по российскому проекту договора о гарантиях безопасности. В нем говорится, что, по мнению российской стороны, американская не дала конструктивного ответа на декабрьские предложения России. В проекте договора, представленном Россией в декабре, основным пунктом был прописан отказ НАТО от вступления в альянс Грузии и Украины, а также отказ от создания военных баз на постсоветском пространстве. После этого Вашингтон подготовил свой ответ, за которым последовал новый российский меморандум.

В нем Россия предупредила, что «в отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников», она будет вынуждена реагировать, в том числе «путем реализации мер военно-технического характера».

Помимо этого, Москва предупредила, что вступление Украины в НАТО создаст риск реального военного конфликта между Россией и альянсом в случае попыток Киева силой вернуть потерянные территории.

При этом российская сторона отметила, что готова совместно с США работать над рядом вопросов, в том числе касающихся контроля над вооружениями и неразвертыванию ядерного оружия. Москва, однако, подчеркнула, что российские предложения носят пакетный характер и должны рассматриваться в комплексе.

На следующей неделе у Блинкена запланирована встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Изначально сообщалось, что она состоится 23 февраля, однако в субботу госсекретарь уточнил, что переговоры пройдут 24 февраля.

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