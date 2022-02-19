Госдеп назвал позицию России по безопасности противоречащей принципам США

Позиция России по безопасности, изложенная в ответе Вашингтону, противоречит основным принципам США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью Suddeutsche Zeitung.
По его словам, Москва занимает позицию, «которая в корне противоречит основным принципам, которые мы для себя определили».
Он подчеркнул, что если Россия продолжит настаивать на своих требованиях и захочет «отправить НАТО на позиции 1997 года», то Вашингтону и Москве не о чем будет договариваться.
«Если речь идет об укреплении доверия, снижении риска, участии в контроле над вооружениями, проверке развертывания систем вооружений, сил или учений на взаимной основе, то мы могли бы предпринять шаги по укреплению коллективной безопасности», — отметил Блинкен (цитата по Stern).
В четверг МИД России опубликовал ответы Москвы США по российскому проекту договора о гарантиях безопасности. В нем говорится, что, по мнению российской стороны, американская не дала конструктивного ответа на декабрьские предложения России. В проекте договора, представленном Россией в декабре, основным пунктом был прописан отказ НАТО от вступления в альянс Грузии и Украины, а также отказ от создания военных баз на постсоветском пространстве. После этого Вашингтон подготовил свой ответ, за которым последовал новый российский меморандум.
В нем Россия предупредила, что «в отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников», она будет вынуждена реагировать, в том числе «путем реализации мер военно-технического характера».
Помимо этого, Москва предупредила, что вступление Украины в НАТО создаст риск реального военного конфликта между Россией и альянсом в случае попыток Киева силой вернуть потерянные территории.
При этом российская сторона отметила, что готова совместно с США работать над рядом вопросов, в том числе касающихся контроля над вооружениями и неразвертыванию ядерного оружия. Москва, однако, подчеркнула, что российские предложения носят пакетный характер и должны рассматриваться в комплексе.
На следующей неделе у Блинкена запланирована встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Изначально сообщалось, что она состоится 23 февраля, однако в субботу госсекретарь уточнил, что переговоры пройдут 24 февраля.